Roma, Ghisolfi: "Soule può giocare sia nel 4-3-3 che nel 3-4-2-1. Saud non è un titolare"

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, nella sua intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato anche dell'ultimo mercato estivo: "Sul mercato avevamo fissato degli obiettivi chiari. Matias Soulé può giocare nel 4-3-3 ma anche nel 3-4-2-1, dietro la punta. Già alla fine del mercato De Rossi stava cambiando idea sul modulo scegliendo di giocare con la difesa a tre per le qualità e la natura dei giocatori che abbiamo in rosa, ma soprattutto perché analizzando la situazione in difesa avevamo bisogno di una maggiore stabilità.

L’anno scorso infatti questa squadra soffriva troppo i contropiedi, e così è stato anche a inizio campionato. Per questo a Genova abbiamo giocato a tre, per questo abbiamo cominciato a prendere giocatori come Saelemaekers, Hermoso, Hummels, adatti a questo sistema. Abbiamo inoltre sette giocatori che possono giocare da quinti. Poi nella scelta dei giocatori ci sono stati imprevisti come Danso. Daniele ha optato per la difesa a tre, la scelta di prendere Juric rappresenta la continuità con il lavoro sul nuovo modulo".

Parole poi anche su Saud Abdulhamid, difensore arrivato dall'Arabia Saudita che non ha però ancora trovato spazio: "Non è stato acquistato per fare il titolare, ha tante qualità. Si tratta di un calciatore appena arrivato in Europa dall’Arabia Saudita. Pensare che non abbia qualità vuol dire non conoscere il giocatore, non va giudicato per 15 minuti alla prima all’Olimpico, in un match così importante. Giocando a tre, abbiamo tanti giocatori per fare i quinti, anche a destra, lui fa parte di questi