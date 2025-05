Roma, il giorno giusto per chiudere il cerchio Gasperini. Previsto l'incontro con i Friedkin

Oggi potrebbe essere il giorno giusto per chiudere con Gian Piero Gasperini: la Roma conta di ottenere presto la firma su quel contratto triennale che rappresenta la nuova sfida del tecnico di Grugliasco. In queste ore, infatti, dovrebbe esserci l’incontro con i Friedkin, che nella giornata di ieri sono atterrati a Firenze, dopo aver passato la giornata di martedì tra Pisa e Nizza, sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport.

Con Gasperini bisognerà parlare soprattutto di mercato, inteso come potenzialità della Roma nella prossima stagione, considerando che anche lo stesso Ranieri ha più volte ribadito come i prossimi due mercati 'saranno di sofferenza a causa dei paletti che abbiamo con l’Uefa per il settlement agreement'. Ecco, il Gasp vuole capire come e in che modo può essere ricostruita la Roma, proprio in funzione di queste limitazioni. E poi si parlerà anche di altro, probabilmente degli staff (tecnico, medico e organizzativo), ma anche della programmazione. Gasperini vuole capire chi sarà il suo punto di riferimento a Trigoria, considerando che Ranieri sarà un consulente esterno e - in quanto tale - non vivrà la quotidianità di Trigoria.

Il contratto che sarà proposto all’allenatore dell’Atalanta sarà un triennale con una base da 5 milioni, a cui aggiungere 1-2 milioni di bonus facili. Possibile anche che magari vengano inserite delle clausole particolari, anche sulla valorizzazione dei giocatori, magari legate alle eventuali plusvalenze provenienti dal trading player. In campo Alla Roma Gasperini ripartirà dal 3-4-2-1, il suo marchio di fabbrica. Il primo acquisto potrebbe essere il ritorno di Abraham, che il Gasp aveva cercato in nerazzurro, prima che l’inglese sbarcasse a Roma.