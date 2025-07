Roma, il punto sulle cessioni: Saud verso il Tolosa, in bilico anche El Shaarawy e Baldanzi

A Trigoria il nuovo corso della Roma targato Gian Piero Gasperini entra nel vivo, ma l'allenatore di Grugliasco non si limita a valutare i nuovi arrivati. All'orizzonte, infatti, ci sono diverse decisioni da prendere anche sul fronte delle cessioni, con una lista di giocatori in uscita che si fa sempre più lunga. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione.

Il primo a fare le valigie potrebbe essere Saud Abdulhamid, il terzino saudita che ha già un'intesa di massima con il Tolosa per un prestito. Anche Marash Kumbulla, dopo una buona stagione in prestito all'Espanyol, potrebbe lasciare Trigoria, ma solo a fronte di un'offerta ritenuta congrua dalla società giallorossa. Più complessa la situazione di Mario Hermoso: il suo ingaggio elevato (4 milioni netti a stagione) restringe il mercato, anche se un ritorno in Spagna potrebbe essere un'opzione. In bilico anche Anass Salah-Eddine, arrivato dal Twente sei mesi fa e ora destinato a un prestito per fare esperienza.

Le scelte più delicate riguardano l'attacco. La concorrenza potrebbe spingere verso l'addio due profili amati dai tifosi: Stephan El Shaarawy e Tommaso Baldanzi. Per l'ex Milan, in particolare, le valutazioni vanno oltre il campo, toccando corde emotive e di cuore vista l'importanza del giocatore per la tifoseria romanista. Gasperini dovrà studiare attentamente ogni situazione.