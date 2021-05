Roma, il saluto a Fonseca: "Grazie per questi due anni. In bocca al lupo per il futuro"

vedi letture

Giornata di saluti in casa Roma, con Paulo Fonseca che siederà per l'ultima volta sulla panchina giallorossa. A meno di due ore dalla sfida contro lo Spezia il club capitolino, attraverso Twitter, ha salutato il tecnico portoghese, che verrà rimpiazzato da Mourinho nella prossima stagione: "Quella di stasera sarà l'ultima partita sotto la guida di Paulo Fonseca. Grazie Mister per questi due anni con noi. Insieme abbiamo affrontato difficoltà inedite, lontano dai nostri tifosi. In bocca al lupo per il futuro e daje Roma per la sfida di questa sera!".