Roma, Kumbulla domani lascerà la Capitale: il difensore viaggerà verso Maiorca

La Roma è una delle protagoniste principali della giornata di oggi, sia per quanto riguarda il mercato, sia per quanto riguarda il calcio giocato. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, domani Marash Kumbulla partirà per la Spagna e raggiungerà Maiorca, dove si unirà al club che lo ha (quasi) acquistato in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Intanto i Friedkin hanno detto no all'Inter per Manu Kone. L'offerta per il centrocampista francese è stata considerata troppo bassa e inoltre il classe 2001 è ritenuto uno dei più importanti profili del reparto di mezzo dei giallorossi. L'ex 'Gladbach ha giocato una stagione di alto livello, sbagliando davvero poche partite e questo ha indotto la proprietà a trattenerlo nella Capitale.

I nomi caldi in entrata invece sono quelli di Bailey e Sancho, due acquisti che Massara sta cercando di ultimare. L'attaccante proveniente dall'Aston Villa è davvero a un passo con gli agenti che hanno già raggiunto l'Italia, l'esterno di proprietà del Manchester United invece deve dare il suo via libera: l'intesa con i Red Devils è stata trovata. Gli inglesi vogliono concludere tutto il prima possibile, adesso tocca a lui dare il suo assenso definitivo per concludere l'operazione.