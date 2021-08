Roma, l'Inter paga il cartellino di Dzeko con un bonus: 1,5 milioni in caso di Champions

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'accordo che prevede il passaggio di Edin Dzeko all'Inter prevede il pagamento di un bonus da 1,5 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions dei nerazzurri al termine della prossima stagione. Sarà questo il "prezzo" del cartellino del bosniaco che è già in volo per Milano e che a breve firmerà un accordo biennale da 5,5 milioni di euro a stagione.