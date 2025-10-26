Roma, la carica di Dybala: "Siamo affamati, la testa è già a mercoledì"
Protagonista del match contro il Sassuolo, ecco le parole dell'attaccante della Roma Paulo Dybala ai microfoni di DAZN: "Sapevamo che potevamo rimanere in cima con una vittoria. Sono tre punti importanti per riscattare le due sconfitte subite, ora la testa è a mercoledì. Noi viviamo di gol e in tutte le partite vogliamo segnare. L'importante che la squadra vinca. La dedica è per mia moglie, mi stava mettendo pressione".
