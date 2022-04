Roma, Mourinho: "Stasera non c'è stata storia, ma lo sapevo. Zaniolo? Fa scrivere i giornali"

vedi letture

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria sul Bodo e la semifinale di Conference League conquistata: “Ero convinto di vincere, anche se non avevamo mai vinto con loro nei tre precedenti. Se giochiamo concentrati e determinati non c’è storia ed ero convinto di questa vittoria e si è visto fin da subito. Prestazione migliore che nel derby? Questo è un processo, serve tempo per costruire. Il Bodo è una squadra complicata, anche se inferiore alla Lazio, ma oggi siamo stati forti, consapevoli e abbiamo giocato una gara molto molto solida. - continua Mourinho soffermandosi su Zaniolo - È bello per lui, ha vissuto una serata fantastica con tre gol e si è portato a casa il pallone della gara. È un ragazzo che vende, che fa parlare la stampa. Se gioca, se non gioca, se prende un giallo o altro. Anche domani si parlerà di lui come uomo della partita. Leicester? Premier League. Il campionato inglese ha due semifinaliste in Champion, una in Europa League e una in Conference. Questa è la Premier League. Purtroppo noi prendiamo la bandiera italiana e siamo l'unica rappresentante".