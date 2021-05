Roma, Mourinho vuole Hojbjerg e Dier ma per il Tottenham sono entrambi incedibili

vedi letture

José Mourinho guarda in casa Tottenham per rafforzare la sua Roma. Lo Special One avrebbe messo nel mirino Eric Dier e Pierre-Emile Hojbjerg trovando però un muro dalle parti di Londra. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun infatti, il club londinese ha fatto sapere al suo ex allenatore che entrambi i giocatori sono incedibili.