Roma, Mourinho: "Zaniolo starà fuori per un po'. Mercato? La società sa cosa mi piacerebbe"

José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato a DAZN dopo il successo contro la Cremonese. Su Zaniolo e il mercato:

"Piangere non aiuta. Tu hai in testa alcune strategie, diverse combinazioni e ti trovi in una situazione dove siamo pochi e abbiamo perso due giocatori. Il calcio è così, può succedere e dobbiamo andare avanti".

Si aspetta rinforzi?

"Vogliamo solo lavorare per il bene del club. Queste decisioni sono della proprietà e del direttore. Loro sanno perfettamente quel che a me piacerebbe, sanno delle difficoltà extra di Wijnaldum e Niccolò, siamo tutti insieme e troveremo le migliori soluzioni possibile".