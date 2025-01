Roma, nei discorsi con l'Inter spunta Arnautovic: prima, serve l'addio di Shomurodov

La dirigenza della Roma è al lavoro, per regalare quanto prima dei rinforzi al tecnico Claudio Ranieri in vista della seconda parte di stagione. Un nome caldo è da tempo quello di Davide Frattesi, ma non è il solo venuto fuori nei dialoghi con l'Inter. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, per l'attacco i giallorossi hanno messo gli occhi su Marko Arnautovic.

Prima però la Roma deve cedere Eldor Shomurodov, che ha un discreto mercato in Italia. da capire se l'eventuale trattativa con l'austriaco ex Bologna sarà slegata o meno da quella per Frattesi. In ogni caso, quello di Arnautovic è un nome che piace come rinforzo per l'attacco al posto dell'uzbeco ex Genoa che sta trovando poco spazio.

Stagione fin qui con più ombre che luci per il numero 8 interista, con 11 presenze tra tutte le competizioni e 2 gol (in Champions League contro la Stella Rossa e in Coppa Italia contro l'Udinese). In campionato ha messo insieme appena 80 minuti, non avendo mai giocato dal primo minuto ed entrando spesso nei finali delle partite. Potrebbe dunque rilanciarsi con una nuova sfida (per lui si era parlato anche del Torino, ancora a caccia del sostituto di Zapata).