Roma, nessuna sorpresa: anche Dovbyk si allena prima della partenza per Verona

Domani la Roma scenderà in campo contro l'Hellas Verona per l'11^ giornata di Serie A. Come riportato da VoceGiallorossa.it, la squadra si sta allenando per la consueta seduta di rifinitura e in campo c'è pure Artem Dovbyk, attaccante che era stato escluso per febbre contro il Torino. Juric lo aveva già preannunciato, si attendono dunque aggiornamenti.

Ivan Juric, allenatore della Roma, ha parlato così in conferenza del centravanti ucraino solo qualche ora fa: "Dovbyk vediamo oggi, che si allena. Poi decideremo. Devo vedere l'allenamento di oggi chi ha recuperato e chi no e poi faremo le nostre scelte. Sono scelte tecniche. Gioca uno o l'altro a me non cambia. Ieri Dovbyk non si è allenato".

Campo difficile. Il Verona ha alternato le sue prestazioni. Cosa si aspetta?

"Un ambiente sempre positivo che spinge tanto per la squadra. Tanti giocatori veloci e tecnici. Hanno alternato prestazioni eccellenti a meno buoni. Sicuramente saranno incattiviti con tanta voglia di riscattarsi. Sarà una partita difficilissima".

11ª GIORNATA

02/11/2024 Sabato 15.00 BOLOGNA-LECCE DAZN

02/11/2024 Sabato 18.00 UDINESE-JUVENTUS DAZN

02/11/2024 Sabato 20.45 MONZA-MILAN DAZN/SKY

03/11/2024 Domenica 12.30 NAPOLI-ATALANTA DAZN

03/11/2024 Domenica 15.00 TORINO-FIORENTINA DAZN

03/11/2024 Domenica 18.00 HELLAS VERONA-ROMA DAZN/SKY

03/11/2024 Domenica 20.45 INTER-VENEZIA DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 EMPOLI-COMO DAZN

04/11/2024 Lunedì 18.30 PARMA-GENOA DAZN

04/11/2024 Lunedì 20.45 LAZIO-CAGLIARI DAZN/SKY