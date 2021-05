Roma, occhi su Renato Sanches: il Lille vuole 30 milioni ma è disposto a parlare di scambi

Renato Sanches, ex baby fenomeno ora approdato al Lille in corsa per il titolo in Ligue 1, è uno degli obiettivi sensibili per la Roma del futuro visto anche che fa parte della stessa scuderia di Mourinho ovvero quella di Mendes. I francesi lo valutano non meno di 30 milioni ma sono ampiamente disposti a parlare di eventuali scambi con i giallorossi. A riportarlo è Il Corriere della Sera.