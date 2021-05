Roma, ora Zaniolo non ha fretta: salterà le ultime gare per prepararsi al meglio a Mourinho

Voleva rientrare ad aprile, poi alcuni problemini hanno allungato il suo recupero dall'infortunio. Ora Nicolò Zaniolo non vuole rischiare e, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, potrebbe non giocare le ultime partite della stagione. L'obiettivo, anche in virtù dell'arrivo di José Mourinho, è prepararsi al meglio alla prossima annata. La prossima settimana, comunque, se ne saprà di più dal momento che il centrocampista ex Inter sarà visitato.