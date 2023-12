Roma, Paredes: "Col Sassuolo volevamo una vittoria per Mourinho e anche per il tabù trasferte"

vedi letture

Il centrocampista giallorosso Leandro Paredes, intervenuto ai canali ufficiali della Roma, ha commentato così la vittoria odierna contro il Sassuolo: "Sembrava avessimo la partita in mano, la gestione del gioco e della partita, purtroppo abbiamo preso quel gol che non ci aspettavamo. Però abbiamo avuto una bella reazione".

Mourinho ha detto qualche giorno fa che vuole una squadra cattiva in trasferta, stasera una vittoria che si prende anche con il carattere.

"Sì, volevamo dare la nostra risposta, non solo per quello che ha detto il mister ma per noi stessi, per cercare di vincere fuori casa. Ci aspettava una vittoria dopo tante partite senza vincere fuori casa".

Salutandoti ti chiedo quanto è importante avere questa continuità, terza vittoria su quattro partite.

"Per noi è importantissimo continuare così, continuare a migliorare e penso che abbiamo ancora tantissimo da migliorare. La cosa più importante è vincere e oggi lo abbiamo fatto".