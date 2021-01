Roma, Pellegrini: "Dobbiamo rispondere cercando di vincere, Spezia ottima squadra"

Prima del match contro lo Spezia, il centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Roma TV:

La cosa importante è ripartire.

"Si dobbiamo rispondere - riporta Vocegiallorossa.it - cercando di vincere e risolvere ogni problema con una vittoria".

Non si può buttare quanto di buono fatto fino ad oggi.

"Noi siamo i maghi del buttare tutto al vento, questo fa vedere la compattezza. Dobbiamo dimostrare di essere uniti".

Sullo Spezia.

"Sono un’ottima squadra, lo abbiamo visto in campionato, mentre in Coppa Italia meritavamo di vincere ma non abbiamo sfruttato le occasioni avute. Oggi non c’è altra opzione alla vittoria".