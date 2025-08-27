Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Pellegrini torna in gruppo a 3 mesi dall'operazione. Ma resta sul mercato

Roma, Pellegrini torna in gruppo a 3 mesi dall'operazione. Ma resta sul mercato
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:38Serie A
di Tommaso Bonan
fonte ANSA
Primo allenamento a tre mesi dall'operazione per la lesione

Lorenzo Pellegrini torna ad allenarsi in gruppo. Questa mattina il giocatore della Roma ha svolto la sua prima seduta con il resto dei compagni a 3 mesi dall'operazione per la lesione del tendine del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore, però, resta comunque sul mercato dopo le parole di Gasperini alla vigilia della sfida con il Bologna. "É evidente che la società non voglia rinnovargli il contratto", ha detto l'allenatore della Roma parlando del contratto di Pellegrini in scadenza nel 2026. Massara sta dunque cercando una soluzione in questi ultimi giorni di mercato. (ANSA).

Milan: l'errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l'impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l'importanza del mercato "in casa" (e un voto a Bremer). E il Como "troppo straniero"
