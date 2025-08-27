Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Nico Gonzalez e l'Atletico, i contatti proseguono. Non è escluso un prestito last minute

Nico Gonzalez e l'Atletico, i contatti proseguono. Non è escluso un prestito last minuteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:55Serie A
di Raimondo De Magistris

A cinque giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato l'attaccante argentino Nico Gonzalez resta in uscita dalla Juventus. Acquistato un anno fa dalla Fiorentina per 33 milioni di euro più cinque di bonus, il calciatore classe '98 oggi non rientra nei piani dell'allenatore e soprattutto della dirigenza che spera di cederlo così da avere le risorse economiche necessarie per dare l'assalto a Edon Zhegrova, esterno destro del Lille classe '99 legato al club francese da un altro anno di contratto che da qualche giorno, in virtù del passaporto albanese, può essere acquistato anche senza occupare lo slot da extracomunitario.

Ma dove può andare Nico Gonzalez? L'argentino valutato dalla Juventus trenta milioni di euro a metà luglio ha detto di no a una proposta economicamente molto allettante arrivata dalla Saudi Pro League, più precisamente dall'Al Ahli. Nella stagione che si concluderà con la Coppa del Mondo il calciatore argentino vuole restare in un contesto competitivo e per questo motivo ha fatto sapere di esser disposto a lasciare il club bianconero solo per una società altrettanto importante.

Quel club potrebbe essere l'Atletico Madrid, società che da settimane è in contatto con la Juventus e che è interessata al giocatore. Le parti hanno discusso di un possibile scambio con il terzino Nahuel Molina che farebbe il percorso opposto, ma al momento lo scambio non è decollato. E allora i colchoneros hanno chiesto Nico in prestito, ricevendo un no della Juventus che vuole 30 milioni di euro. Non è escluso però che entro lunedì la società bianconera possa aprire a un'uscita a titolo temporaneo del calciatore argentino (magari con un prestito ben pagato) così da far spazio a destra a un calciatore più congeniale al progetto tecnico della società torinese.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Juventus, no all'Atletico per il prestito di Nico Gonzalez. Intanto si concretizzano... Juventus, no all'Atletico per il prestito di Nico Gonzalez. Intanto si concretizzano due addii
Juventus, c'è distanza con l'Atletico per Nico Gonzalez. Spuntano due alternative... Juventus, c'è distanza con l'Atletico per Nico Gonzalez. Spuntano due alternative in Italia
Juventus, Nico Gonzalez l'altro tappo al mercato: il punto sulla trattativa con l'Atletico... Juventus, Nico Gonzalez l'altro tappo al mercato: il punto sulla trattativa con l'Atletico
Altre notizie Serie A
Juventus e PSG più vicini per Kolo Muani: bianconeri al passo decisivo. Il punto Juventus e PSG più vicini per Kolo Muani: bianconeri al passo decisivo. Il punto
Parma scatenato: dopo Oristanio, è fatta anche per il trasferimento di Cutrone dal... Parma scatenato: dopo Oristanio, è fatta anche per il trasferimento di Cutrone dal Como
Attaccanti italiani in crisi? Lo studio: Orsolini l'U30 più prolifico in Serie A... Attaccanti italiani in crisi? Lo studio: Orsolini l'U30 più prolifico in Serie A davanti a Pinamonti
Florenzi si ritira dal calcio, Milan e Roma lo celebrano: "Ti auguriamo il meglio.... Florenzi si ritira dal calcio, Milan e Roma lo celebrano: "Ti auguriamo il meglio. Grazie Spizzi"
Inter, Pio Esposito: "Emozione fortissima il gol al River, vestire questa maglia... Inter, Pio Esposito: "Emozione fortissima il gol al River, vestire questa maglia è un sogno"
Hellas Verona scatenato: dopo Bella-Kotchap e Orban occhi su Al-Musrati del Besiktas... TMWHellas Verona scatenato: dopo Bella-Kotchap e Orban occhi su Al-Musrati del Besiktas
Parma, in arrivo l'ufficialità di Oristanio. C'è l'indizio social del presidente... Parma, in arrivo l'ufficialità di Oristanio. C'è l'indizio social del presidente Krause
L'Inter tratta la cessione a titolo definitivo di Taremi: ora in pole c'è l'Olympiacos... L'Inter tratta la cessione a titolo definitivo di Taremi: ora in pole c'è l'Olympiacos
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Milan: l’errore fatale (e la carta Rabiot). Inter: l’impatto di Chivu (e quello di Sucic). Juve: l’importanza del mercato “in casa” (e un voto a Bremer). E il Como “troppo straniero”
5 Juventus, ieri nuovo summit per Kolo Muani: se salta, l'alternativa può essere... Vlahovic
Ora in radio
Match ball 19:00Match ball live!
Rubrica di approfondimento sul Tennis. A cura di Paolo Ghisoni
Motor Valley 19:30Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
TMW News 20:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Harder non si sblocca senza Ioannidis allo Sporting. E il Milan torna forte su Vlahovic
Immagine top news n.1 Comuzzo ha detto no all'Al Hilal di Simone Inzaghi: il difensore (per ora) resta alla Fiorentina
Immagine top news n.2 La magia col Barça, trofei, infortuni e l'abbraccio alla nonna. Florenzi, storia di un romano di Roma
Immagine top news n.3 Napoli, ci siamo per il ritorno di Eljif Elmas: ultimi dettagli da limare e poi il via libera
Immagine top news n.4 Il caso Isak e non solo. Dovbyk e Vlahovic: il Newcastle tiene sulle spine i 9 della Serie A
Immagine top news n.5 Cavallo Pazzo Rabiot di nuovo con Allegri? Ci sono le basi per risolvere due problemi
Immagine top news n.6 Bella-Kotchap sbarca in Serie A. Il difensore tedesco è del Verona, le cifre dell'affare
Immagine top news n.7 Lecce, Nikola Stulic eredita la 9 di Krstovic. Il serbo ha firmato per 4 anni più opzione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sogliano e i colpi da Europa per l'Hellas Verona Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Marotta spiega la strategia mercato dell'Inter. Ma forse ha detto una bugia...
Immagine news podcast n.2 Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs...
Immagine news podcast n.3 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.4 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Giaretta: "Il mio Pafos in Champions League, che storia! Sogno di sfidare l'Inter"
Immagine news Altre Notizie n.2 Alberto Di Chiara: "Pioli, serve un salto di qualità sfruttando il potenziale di Kean"
Immagine news Altre Notizie n.3 A. Paganin: "Juve, troppi 60 milioni per Kolo Muani. Koop? Manca di personalità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma scatenato: dopo Oristanio, è fatta anche per il trasferimento di Cutrone dal Como
Immagine news Serie A n.2 Attaccanti italiani in crisi? Lo studio: Orsolini l'U30 più prolifico in Serie A davanti a Pinamonti
Immagine news Serie A n.3 Florenzi si ritira dal calcio, Milan e Roma lo celebrano: "Ti auguriamo il meglio. Grazie Spizzi"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Pio Esposito: "Emozione fortissima il gol al River, vestire questa maglia è un sogno"
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona scatenato: dopo Bella-Kotchap e Orban occhi su Al-Musrati del Besiktas
Immagine news Serie A n.6 Parma, in arrivo l'ufficialità di Oristanio. C'è l'indizio social del presidente Krause
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, sfuma l'arrivo di Missori. L'Avellino ha effettuato il sorpasso sul terzino
Immagine news Serie B n.2 Spezia, fumata bianca per Beruatto del Pisa: depositato il contratto del terzino
Immagine news Serie B n.3 Cesena, nuovo arrivo per la difesa: arriva Amoran dal Parma in prestito con diritto
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Antonini: “Con Aquilani mi sto trovando bene. Siamo ambiziosi”
Immagine news Serie B n.5 Venezia, ecco il nuovo difensore: Sidibé ha firmato un triennale con opzione
Immagine news Serie B n.6 Bari, complicazioni per Darboe, ma si continua a trattare. Ore calde
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, accordo raggiunto con il Cerignola per l’acquisto di Tascone
Immagine news Serie C n.2 Perugia, acquisto di peso per l'attacco: arriva il centravanti Ogunseye dal Cesena
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, colpo per la corsia mancina: dal Pisa arriva l'esterno Beghetto
Immagine news Serie C n.4 Rimini nel caos: Braglia decide di non far allenare la squadra. Fra due giorni c'è la Vis Pesaro
Immagine news Serie C n.5 Cesena, Ogunseye ritorna in Serie C. Lo attende il Perugia in prestito
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Donnarumma va in prestito al Lumezzane. Ma prima rinnoverà con gli umbri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Innesto norvegese per l'attacco del Milan: arriva la giovane Kyvaag dal Kvinner
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter subito fuori dalla Women's Champions League: il Brann si impone per 2-1
Immagine news Calcio femminile n.3 La Roma Femminile batte l'Aktobe: è finale del Secondo Turno della Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Storica prima gara in Women’s Champions League per l'Inter: l'11 nerazzurro contro il Brann
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Champions League: Roma-Aktobe, le formazioni ufficiali: c’è Babajide
Immagine news Calcio femminile n.6 In Europa tocca a Roma e Inter: al via la seconda fase della Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…