Nico Gonzalez e l'Atletico, i contatti proseguono. Non è escluso un prestito last minute

A cinque giorni dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato l'attaccante argentino Nico Gonzalez resta in uscita dalla Juventus. Acquistato un anno fa dalla Fiorentina per 33 milioni di euro più cinque di bonus, il calciatore classe '98 oggi non rientra nei piani dell'allenatore e soprattutto della dirigenza che spera di cederlo così da avere le risorse economiche necessarie per dare l'assalto a Edon Zhegrova, esterno destro del Lille classe '99 legato al club francese da un altro anno di contratto che da qualche giorno, in virtù del passaporto albanese, può essere acquistato anche senza occupare lo slot da extracomunitario.

Ma dove può andare Nico Gonzalez? L'argentino valutato dalla Juventus trenta milioni di euro a metà luglio ha detto di no a una proposta economicamente molto allettante arrivata dalla Saudi Pro League, più precisamente dall'Al Ahli. Nella stagione che si concluderà con la Coppa del Mondo il calciatore argentino vuole restare in un contesto competitivo e per questo motivo ha fatto sapere di esser disposto a lasciare il club bianconero solo per una società altrettanto importante.

Quel club potrebbe essere l'Atletico Madrid, società che da settimane è in contatto con la Juventus e che è interessata al giocatore. Le parti hanno discusso di un possibile scambio con il terzino Nahuel Molina che farebbe il percorso opposto, ma al momento lo scambio non è decollato. E allora i colchoneros hanno chiesto Nico in prestito, ricevendo un no della Juventus che vuole 30 milioni di euro. Non è escluso però che entro lunedì la società bianconera possa aprire a un'uscita a titolo temporaneo del calciatore argentino (magari con un prestito ben pagato) così da far spazio a destra a un calciatore più congeniale al progetto tecnico della società torinese.