Roma, la partenza di Pellegrini può sbloccare Sancho: trattativa con lo United non è finita

Situazione chiara in casa Roma. Lorenzo Pellegrini potrebbe già salutare la società giallorossa in questa finestra di calciomercato. Il capitano andrà in scadenza nel 2026 e non rinnoverà il proprio contratto. Su di lui si starebbe muovendo con insistenza il West Ham che lo vorrebbe già da questa estate. Non è esclusa dunque una sua cessione che permetterebbe al club della capitale di non perdere il giocatore a zero ma monetizzare un minimo

Sulla questione si è espresso ieri in conferenza Gian Piero Gasperini: "Non so perché chiedete sempre a me e non al giocatore o alla società. Quello che ho visto io con Pellegrini è che c’è una situazione non così chiara: è evidente che la società non vuole rinnovare il contratto e che lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Non sono io la persona più indicata, però visto che me lo chiedete cerco di rispondere: non so se la mettete in mezzo a tutte le interviste per fare polemica o meno, io non voglio fare polemica. Io credo che se lui trovi una soluzione adeguata sarà contenta anche la società. Però la destinazione adeguata è difficile da trovare e c’è questo stallo. Mi pare una situazione chiara".

E un'eventuale partenza di Pellegrini, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe anche sbloccare Jadon Sancho, per cui la trattativa con lo United non è ancora finita né definita.