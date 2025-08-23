Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roma, la partenza di Pellegrini può sbloccare Sancho: trattativa con lo United non è finita

Roma, la partenza di Pellegrini può sbloccare Sancho: trattativa con lo United non è finitaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Serie A
di Andrea Piras

Situazione chiara in casa Roma. Lorenzo Pellegrini potrebbe già salutare la società giallorossa in questa finestra di calciomercato. Il capitano andrà in scadenza nel 2026 e non rinnoverà il proprio contratto. Su di lui si starebbe muovendo con insistenza il West Ham che lo vorrebbe già da questa estate. Non è esclusa dunque una sua cessione che permetterebbe al club della capitale di non perdere il giocatore a zero ma monetizzare un minimo

Sulla questione si è espresso ieri in conferenza Gian Piero Gasperini: "Non so perché chiedete sempre a me e non al giocatore o alla società. Quello che ho visto io con Pellegrini è che c’è una situazione non così chiara: è evidente che la società non vuole rinnovare il contratto e che lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Non sono io la persona più indicata, però visto che me lo chiedete cerco di rispondere: non so se la mettete in mezzo a tutte le interviste per fare polemica o meno, io non voglio fare polemica. Io credo che se lui trovi una soluzione adeguata sarà contenta anche la società. Però la destinazione adeguata è difficile da trovare e c’è questo stallo. Mi pare una situazione chiara".

E un'eventuale partenza di Pellegrini, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe anche sbloccare Jadon Sancho, per cui la trattativa con lo United non è ancora finita né definita.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Accordo Roma-United, ma manca ancora il sì. Il Romanista titola: "Sancho pensa" Accordo Roma-United, ma manca ancora il sì. Il Romanista titola: "Sancho pensa"
Roma, l’infortunio di Bailey obbliga a chiudere per Sancho Roma, l’infortunio di Bailey obbliga a chiudere per Sancho
Roma, Gasperini insiste. Il Messaggero in prima pagina: "Mossa per Sancho" Roma, Gasperini insiste. Il Messaggero in prima pagina: "Mossa per Sancho"
Altre notizie Serie A
Napoli, Hojlund 'rimedio' all'infortunio di Lukaku: parti al lavoro, Dovbyk alla... Napoli, Hojlund 'rimedio' all'infortunio di Lukaku: parti al lavoro, Dovbyk alla finestra
Evani: "Juve in crescita. Donnarumma? Sempre forte, forse il migliore al mondo" Esclusiva TMWEvani: "Juve in crescita. Donnarumma? Sempre forte, forse il migliore al mondo"
Torino, abbondanza a centrocampo: su Ilic c'è il West Ham, anche Tameze può partire... Torino, abbondanza a centrocampo: su Ilic c'è il West Ham, anche Tameze può partire
Zazzaroni fa le carte al mercato estivo di Serie A: "Lunedì 1 settembre ore 20 e... Zazzaroni fa le carte al mercato estivo di Serie A: "Lunedì 1 settembre ore 20 e 01"
Lutto nel mondo del calcio: scomparso all'età di 80 anni l'ex Genoa Sidio Corradi... Lutto nel mondo del calcio: scomparso all'età di 80 anni l'ex Genoa Sidio Corradi
Malesani confessa: "Ammiro il modo di fare calcio di Italiano, Baroni e Fabregas"... Malesani confessa: "Ammiro il modo di fare calcio di Italiano, Baroni e Fabregas"
Juventus, il PSG gioca al rialzo per Kolo Muani: Comolli tratta ma studia anche un'alternativa... Juventus, il PSG gioca al rialzo per Kolo Muani: Comolli tratta ma studia anche un'alternativa
Il Bologna riparte dall'Olimpico, Freuler: "Entrando in campo verranno un po' di... Il Bologna riparte dall'Olimpico, Freuler: "Entrando in campo verranno un po' di brividi"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e FIorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 agosto
2 Il nuovo centrocampo dell'Inter con Sucic e Diouf: una bocciatura per Asllani
3 L'arrivo di Boniface incarta la Juventus per Vlahovic. Che ora rischia di rimanere
4 Peruzzi: "Non mi pento di aver lasciato il mondo del calcio. Sto bene così come sto"
5 Milan, attesa per la firma di Boniface: e per l'alternativa adesso servirebbe un blitz
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente di Lucumí: "Il Bologna ci ha sempre detto che con l'offerta giusta sarebbe partito"
Immagine top news n.1 Inter, ecco il rinforzo a centrocampo: Diouf è un nuovo giocatore nerazzurro
Immagine top news n.2 Milan, continua l'iter di visite per Boniface: ora l'idoneità sportiva. La firma domattina
Immagine top news n.3 L'infortunio di Lukaku? Conte: "Non sia un alibi. Troveremo una soluzione senza piangerci addosso"
Immagine top news n.4 Roma, Gasperini mette sul mercato Pellegrini: "Il club non vuole rinnovare, situazione chiara"
Immagine top news n.5 Atalanta, striscione per Lookman a Zingonia: "Un’altra cazzata non verrà giustificata"
Immagine top news n.6 Inter, ecco Andy Diouf: il francese è atterrato a Milano, ora visite e firma
Immagine top news n.7 De Laurentiis: "Volevo Conte già dopo Garcia. Nessuna frizione per l'addio di Kvara"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.2 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
Immagine news podcast n.4 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Massimo Bonanni: ”Pellegrini deve lasciare la Roma, ma è prigioniero del suo ingaggio”
Immagine news Serie A n.2 Paolo De Paola: ”Napoli avanti con distacco sulle altre. Roma? Gasp-Ranieri in bilico”
Immagine news Serie A n.3 Chi rischia di più tra Roma e Lazio alla prima giornata? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Oggi parte la Serie A, Vaciago: "Lo critichiamo ma bentornato campionato, amore mio"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Hojlund 'rimedio' all'infortunio di Lukaku: parti al lavoro, Dovbyk alla finestra
Immagine news Serie A n.3 Evani: "Juve in crescita. Donnarumma? Sempre forte, forse il migliore al mondo"
Immagine news Serie A n.4 Torino, abbondanza a centrocampo: su Ilic c'è il West Ham, anche Tameze può partire
Immagine news Serie A n.5 Zazzaroni fa le carte al mercato estivo di Serie A: "Lunedì 1 settembre ore 20 e 01"
Immagine news Serie A n.6 Lutto nel mondo del calcio: scomparso all'età di 80 anni l'ex Genoa Sidio Corradi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, per il reparto offensivo spunta l’idea Mattia Aramu
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si entra nel vivo della 1ª giornata: oggi chiusura con Monza-Mantova. Il programma
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Monza-Mantova: subito un test importante per Bianco. Possanzini punta su Mancuso
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Virtus Entella-Juve Stabia: Abate e Chiappella pronti all'esordio
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Empoli-Padova: gli azzurri puntano in alto, i biancoscudati provano il blitz
Immagine news Serie B n.6 Pescara ko col Cesena. Olzer: "Ci sono amarezza è incazzatura, ma è solo la prima di 38 gare"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, Lopez: "Non siamo ancora al top, ma sono fiducioso che si possa fare bene"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 1ª giornata: oggi si parte con Torres-Pontedera. Il programma completo
Immagine news Serie C n.3 Casarano, colpo di esperienza in difesa. Accordo con l'ex Benevento e Cosenza Gyamfi
Immagine news Serie C n.4 Ginestra batte Liverani: il mister del Guidonia è il primo a richiedere l'uso del FVS
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 1ª giornata - L'Arezzo cala subito il colpo, scivola la Ternana in quel di Livorno
Immagine news Serie C n.6 'Igor, questa sarà sempre casa tua': il Livorno omaggia Protti, presente stasera al 'Picchi'
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women's Cup, oggi altre due gare in programma: la 1ª giornata si chiude domani
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, 1ª giornata - L'Inter non decolla, ma la Juve fa subito la voce grossa
Immagine news Calcio femminile n.3 Al debutto la Serie A Women’s Cup. Cappelletti e Soncin in coro: "C'è voglia di crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, la coreana Shinji Kim passa in prestito ai Glasgow Rangers
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Rosucci: "La fascia è qualcosa di indescrvibile, voglio vincere tutto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Appuntamento con la storia: la prima del Genoa Women, stasera alla "Sciorba" c'è l'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?