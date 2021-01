Roma, prima Fuzato e poi Ibanez: il sesto cambio che Fonseca non doveva effettuare

Sicuramente non sarà finita al minuto 120 la sfida fra Roma e Spezia. Sul campo gli Aquilotti hanno superato 4-2 la formazione di Paulo Fonseca volando ai quarti di finale di Coppa Italia. Sul risultato, ma non sull'esito della qualificazione che è comunque dei liguri, c'è però il giallo legato alla sesta sostituzione effettuata dai Capitolini nei tempi supplementari. Dopo il doppio cartellino rosso a Mancini e Pau Lopez, il tecnico portoghese inserisce il secondo portiere Fuzato al posto di Cristante ma anche un difensore, Ibanez al posto di Pedro, per sopperire la mancanza del centrale di Pontedera.

Il regolamento - Una mossa, quest'ultima, che non andava effettuata. Il regolamento infatti, come mostrato in questa news, non prevede la sesta sostituzione. Per le partite di Coppa Italia, se si procede ai tempi supplementari, è previsto infatti un quarto spazio per effettuare i cambi che però restano comunque cinque. Si attende adesso il responso del giudice sportivo, che dovrebbe modificare il 2-4 maturato sul campo in uno 0-3 a tavolino.