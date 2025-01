Roma, Rensch arriva nelle prossime ore: i dettagli dell'operazione con l'Ajax

La Roma ha praticamente definito l'arrivo di un importante rinforzo in questa sessione di mercato invernale. Nelle scorse ore infatti è arrivata la fumata bianca per Devyne Rensch, difensore classe 2003 di proprietà dell'Ajax. Il contratto in scadenza al termine di questa stagione ha facilitato l'accordo nonostante il club olandese non volesse privarsi del giocatore in questa sessione invernale e già oggi dovrebbe sbarcare a Fiumicino per poi sostenere visite mediche e firmare il suo nuovo contratto coi giallorossi.

Raggiunti tutti gli accordi del caso per il passaggio di Rensch dall'Ajax alla Roma. Il trasferimento sarà a titolo definitivo e, per convincere gli olandesi a rinunciare al polivalente difensore (può di fatto agire in tutti i ruoli della retroguardia) con 6 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto, mette sul piatto 6 milioni di euro. Per il calciatore invece già preparato un nuovo accordo che lo vincolerà fino al 30 giugno del 2029.

In questa stagione l'olandese è stato una delle colonne della squadra di Francesco Farioli, avendo messo insieme fra tutte le competizioni un totale di 26 presenze con all'attivo anche un gol e un assist. Ora la nuova avventura che sta per partire, con la Roma che va così a sistemare una delle prime priorità del suo mercato.