Roma, Rui Patricio in chiusura: firmerà un accordo di tre anni a 2 milioni più bonus

vedi letture

Rui Patricio è ormai instradato verso Roma, con Mourinho che è pronto ad accoglierlo come sostituto di Pau Lopez destinato al Marsiglia. Il Wolverhampton chiede 10 milioni, troppi per un 33enne, ma sono pochi anche i 6 milioni proposti dai giallorossi. A 8-9 si chiude, con Jorge Mendes pronto a dare una mano per arrivare al via libera. Il giocatore firmerà un accordo da 2 milioni più bonus per i prossimi tre anni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.