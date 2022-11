Roma, Shomurodov in uscita: sulla punta Torino, Cremonese e Samp (dove sarebbe titolare)

Fra i giocatori in uscita dalla Roma c’è Eldor Shomurodov. La punta uzbeka non ha brillato con la maglia giallorossa e il club giallorosso starebbe cercando una sistemazione per il giocatore a gennaio. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, su di lui ci sarebbero Torino, Cremonese e Sampdoria con l’opzione ligure che gli garantirebbe un posto sicuro da titolare.