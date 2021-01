Roma, si attendono segnali dalla Cina per El Shaarawy: il giocatore attende il via libera a Dubai

La Roma aspetta segnali dalla Cina per chiudere l'acquisto di Stephan El Shaarawy. Il fratello agente si trova in Oriente proprio con l'intento di trovare un'intesa per la risoluzione con lo Shanghai Shenhua, mentre il giocatore è a Dubai per terminare una vera e propria preparazione per farsi trovare al top al rientro in Italia. Presto sbarcherà a Roma in attesa della chiamata decisiva dalla Super League, con il via libera del suo ex club, la firma con i giallorossi sarà praticamente scontata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.