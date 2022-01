Roma, si avvicina il rientro di Spinazzola: il 15 gennaio l'ultimo consulto per il via libera

Si avvicina il rientro in campo di Leonardo Spinazzola. Il 15 gennaio l'esterno della Roma sarà visitato dal chirurgo che lo ha operato e se tutto andrà bene arriverà il via libera per tornare ad allenarsi con il resto del gruppo, con il giocatore che dovrebbe poi tornare tra i convocati per l'inizio di febbraio. A riportarlo è Sky Sport.