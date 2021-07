Roma, Smalling non è considerato incedibile. Ma per ora nessuna offerta

Resta in bilico il futuro del difensore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto scrive Il Corriere della Sera, il centrale inglese non è considerato incedibile e il club potrebbe valutare un suo addio in presenza di una buona offerta. Per il momento, però, nessun club ha ancora chiesto il calciatore.