Roma, Smalling: "Siamo una famiglia, oggi possiamo riscattarci"

Il match tra Roma e Spezia sta per iniziare ma a tenere banco in casa giallorossa sono le frizioni avute nell'ultima settimana e il rapporto tra Fonseca e Dzeko. A parlarne è Chris Smalling, difensore della Roma, che ai microfoni di Sky Sport, tenta di smorzare i toni: "Siamo una famiglia, questo è il motivo principale per cui ho legato il mio futuro a questa squadra. Ho avuto ottime relazioni con tutti, le ultime due partite non sono andate bene e oggi possiamo riscattarci. La frattura tra Dzeko e Fonseca? Ci sono state tante voci, Roma è una città passionale ma le voci non ci devono disturbare anzi compattarci", le sue parole.