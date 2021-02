Roma, Tiago Pinto sul mercato: "Felice per gli arrivi, ma scontento per le mancate partenze"

Il general manager della Roma Tiago Pinto parla in conferenza stampa al termine della sessione invernale di mercato, analizzando i temi legati alle trattative dell'ultimo mese: "Sono una persona ambiziosa ed esigente con me stessa, ritengo che El Shaarawy e Reynolds rientrino nel progetto del club, possono far diventare la Roma più forte. Abbiamo altresì lavorato per trovare delle soluzioni in uscita, abbiamo calciatori che giocano poco e che sono meno felici, su questo punto non sono soddisfatto perché non siamo riusciti ad accontentarli".