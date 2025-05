Roma, tre anni dal trionfo in Conference League: Mourinho non dimentica e vi dedica un post

José Mourinho non dimentica. A tre anni esatti dalla storica notte di Tirana, l’ex allenatore della Roma ha celebrato sui social la vittoria della Conference League contro il Feyenoord, primo trofeo europeo nella storia del club giallorosso. Un ricordo semplice ma carico di significato: una foto iconica di Lorenzo Pellegrini che alza la coppa al cielo, accompagnata da una didascalia essenziale: "25 Maggio 2022 Roma Feyenoord". Parole capaci di risvegliare emozioni profonde nei tifosi romanisti.

Il post si inserisce in una sorta di diario celebrativo che Mourinho sta condividendo in questi giorni, ricordando tappa per tappa le sue imprese europee: dalla Champions con il Porto e l’Inter, all’Europa League con il Manchester United, fino alla Conference con la Roma. Una carriera costellata di successi internazionali che il tecnico portoghese, oggi al Fenerbahce, rivendica con orgoglio, alimentando anche il legame con le tifoserie che lo hanno amato.

Il tributo alla notte di Tirana arriva in un momento particolare per la Roma, che sta per chiudere una stagione di transizione e spera di qualificarsi alle coppe europee. Ma per molti tifosi quella coppa resta un ricordo indelebile, forse il più emozionante degli ultimi decenni. E Mourinho, da protagonista assoluto, non perde occasione per sottolinearne il valore.