Roma-Udinese è anche Lopez vs Musso: l'argentino contro il suo possibile futuro

Se big come Milan, Juventus, Napoli, Lazio, Atalanta e non solo hanno già certezze granitiche per il ruolo di estremo difensore titolare dell'anno prossimo, non si può dire certo lo stesso per la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico lusitano sembrava averle trovate con Pau Lopez, messo però da parte già ad inizio stagione in favore di Mirante, controsorpassato dal collega al primo infortunio e ad oggi in scadenza di contratto coi giallorossi, che non possono garantirgli il posto da titolare. Motivo per cui il profilo di Musso, diventato non solo uno dei migliori portiere della A per continuità di rendimento, ma anche un nazionale argentino con il posto assicurato tra i convocati, è decisamente interessante per Tiago Pinto e la sua squadra di mercato. Anzi, c'è chi assicura che il sudamericano sia il primo nella lista degli obiettivi dell'estate per la Roma. Un motivo di spinta ulteriore, qualora ce ne fosse bisogno, per l'estremo difensore friulano, che oggi vivrà uno scontro a distanza molto interessante con Lopez: in palio potrebbe esserci il ruolo di titolare della Roma 2021/22.