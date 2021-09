Roma, Vina rientrato in Uruguay: esami entro le prossime 48 ore

Nella notte italiana si è giocato il match tra Perù e Uruguay, in cui Matias Vina è stato sostituito al 71' per un problema muscolare. Come appreso da Vocegiallorossa.it, il calciatore è rientrato in Uruguay e verrà monitorato e sottoposto a esami nelle prossime 48 ore. I medici della Roma sono in costante contatto con quelli della nazionale uruguaiana, i quali fanno sapere che l'infortunio non sembra una cosa importante, in attesa dell'esito dei controlli.