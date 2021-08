Roma, visite completate per Abraham. Ora la firma, poi tornerà in Inghilterra per il visto

Tammy Abraham ha ultimato le visite mediche. Il centravanti inglese sta adesso raggiungendo la sede di Trigoria per firmare il contratto che lo legherà alla Roma nelle prossime stagioni. Poi, riporta Sky Sport, ritornerà in Inghilterra per completare le procedure del trasferimento: dovrà ottenere un visto, in quanto cittadino extracomunitario, e non dovrà osservare la quarantena perché il suo viaggio in Italia durerà meno di 120 ore, "per motivi lavorativi".