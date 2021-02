Roma, zero gol contro una neopromossa: non accadeva dal 2012 contro il Siena

La Roma non è riuscita ad andare in gol contro il Benevento, una neopromossa in Serie A, gettando un'occasione importante sotto il profilo della classifica. Era dal 2012, contro il Siena, che i giallorossi non finivano senza segnare un match contro una squadra che nella stagione precedente era in Serie B.