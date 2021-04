Romero-Freuler diffidati e il 18/4 c'è la Juve, Gasperini: "La Fiorentina non è meno importante"

vedi letture

Mister Gian Piero Gasperini tiene alta la concentrazione della sua Atalanta prima della gara con la Fiorentina. Interpellato in conferenza stampa sulla possibilità di non schierare i diffidati Romero e Freuler in vista del big match con la Juventus del turno seguente di campionato, il tecnico nerazzurro ha risposto infatti così sull'importanza della partita di domani: "La Fiorentina non è meno importante rispetto alle altre squadre. Non credo si possano fare i calcoli".