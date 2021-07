Ronaldo re di Instagram: nessuno guadagna di più con un post, superato Dwayne Johnson

vedi letture

Per la prima volta nella storia di Instagram Cristiano Ronaldo diventa il personaggio social più retribuito per ogni post sponsorizzato, scardinando da questa speciale classifica Dwayne 'The Rock' Johnson. A riferirlo è l'azienda specializzata in social media marketing Hopper HQ, secondo cui la stella della Juventus può farsi pagare ben 1,6 milioni di dollari per ogni post pubblicato sul suo account. Lionel Messi è l'unico altro sportivo presente in Top 10: l'argentino guadagna 1,1 milioni di dollari per ogni post.

TOP 10 CELEBRITA' CHE GUADAGNANO DI PIU'

1. Cristiano Ronaldo, 308m followers - $1.6m per post

2. Dwayne "The Rock" Johnson, 250m followers, $1.52m per post

3. Ariana Grande, 247 million followers, $1.51m per post

4. Kylie Jenner, 244 million followers, $1.49m per post

5. Selena Gomez, 241 million followers - $1.46m per post

6. Kim Kardashian, 232 million followers - $1.41m per post

7. Lionel Messi, 224 million followers - $1.16m per post

8. Beyonce Knowles, 189 million followers - $1.14m per post

9. Justin Bieber, 180 million followers - $1.11m per post

10. Kendall Jenner, 172 million followers -$1.05m per post