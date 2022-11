S. Gimenez racconta il gol alla Lazio: "Sapevo che era regolare, non ho toccato il portiere"

Santiago Gimenez, match winner della sfida di Europa League fra Feyenoord e Lazio, ha commentato così l'episodio del gol - rivisto anche al VAR - che ha deciso la partita mandando i biancocelesti in Conference: "Sapevo che era regolare, sapevo che non avevo toccato il portiere. Ciò che non sapevo era che lo stavano vedendo al VAR, ho immaginato fosse un fuorigioco e questo mi ha preoccupato. Do sempre il meglio di me. Ci sono momenti belli e brutti, stavolta mi è toccato un momento bello", le parole dell'attaccante messicano riportate da LaLazioSiamoNoi.it.