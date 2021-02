Sabatini e il rimpianto Mkhitaryan: "Lo volevo già io a Roma. Al 70% vale tutta la Serie A"

Il rimpianto più grande da dirigente della Roma? Walter Sabatini, attuale direttore dell'area tecnica del Bologna, parlando a Teleroma56 non ha dubbi ripensando al periodo da dirigente giallorosso: "Mkhitaryan. Un giorno Raiola è venuto a trovarmi in albergo al Visconti Palace. Mi ha detto "tu conosci un certo Mkhitaryan?" e io gli ho detto "lascia stare, certo che lo conosco, portamelo immediatamente a Roma". Lui però l'ha preso come procuratore e l'ha portato al Borussia Dortmund. Mkhitaryan al 70% vale tutta la Serie A italiana. Avevo preso anche Cuadrado, ma non ci torno sopra. Dovrei denunciare una cosa e non lo farò mai".