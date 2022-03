Sacchi: "L'Inter a Liverpool ha fatto una grande partita ma doveva osare di più nel finale"

Arrigo Sacchi, intervistato dall'edizione odierna del Corriere della Sera ha parlato del calcio italiano e di quello europeo: "Ci stiamo avvicinando. Ma serve ancora più coraggio. L’Inter a Liverpool ha fatto una grande partita, ma doveva osare di più nel finale. Bisogna essere padroni del gioco e per farlo non si può avere un sovrannumero di giocatori in difesa. Continuiamo a essere troppo difensivisti? Il calcio nelle intenzioni dei padri fondatori nasce come gioco offensivo, siamo noi italiani che l’abbiamo reinterpretato con una logica opposta. Le squadre straniere giocano sempre per vincere, le nostre ancora no, non sempre. La vera lezione in serie A la stanno dando le piccole".