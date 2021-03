Salah, Mané e pochissimi rischi. Il Liverpool è ai quarti di Champions, Lipsia battuto 2-0

Momo Salah e Sadio Mane. Come all’andata, anche nel ritorno sono i due fenomeni dell’attacco Reds che decidono la sfida fra Liverpool e Lipsia, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. 2-0 il finale di questa sera, 4-0 il risultato totale della doppia sfida.

REDS SPRECONI NEL PRIMO TEMPO - Durante i primi 45 minuti, il Liverpool di Klopp avrebbe l’occasione di chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Ma Salah e Mané in contropiede non sono letali come al loro solito e Diogo Jota spreca almeno 3 nitide palle gol, una delle quali clamorosa a 3 secondi dal fischio finale. Da parte sua il Lipsia si scontra con l’ottima organizzazione tattica dei Reds e trova pochi sbocchi: per questo motivo le occasioni più pericolose arrivano da lontano. Prima con Dani Olmo, poi con Kampl e Forsberg. Ma il risultato, dopo i primi 45’, non si smuove dallo 0-0.

SORLOTH SCUOTE IL LIPSIA - Il Lipsia entra in campo nella ripresa con altro spirito e altra pericolosità rispetto al primo tempo. E infatti al 65’ arriva la migliore occasione del match dei giocatori con le ali, ma il colpo di testa del neo entrato Sorloth scavalca Alisson ma si stampa sulla traversa. Il rischio evidentemente scuote il Liverpool, che riorganizza le idee e chiude ogni discorso qualificazione.

SALAH-MANE’, DUE LAMPI IN TRE MINUTI - Minuto 70’, Thiago Alcantara fa partire l’azion con qualità per Mané che premia l’inserimento centrale di Jota. Il portoghese a memoria apre a destra dove arriva Mohamed salah che salta due avversari e fredda il fino a quel momento ottimo Gulacsi. Il Lipsia accusa il colpo, inevitabile vedere l’immediato raddoppio Reds: i neo entrati Keita e Origi confezionano un’ottima costruzione a destra, il belga mette dentro un pallone basso su cui irrompe Sadio Mané che da due passi fa 2-0. E’ di fatto il sigillo sul match, con i Reds che accedono meritatamente ai quarti di finale di Champions League con un risultato complessivo di 4-0.