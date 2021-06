Salernitana, Cicerelli verso l'addio. Tornerà alla Lazio e poi andrà nuovamente in Serie B

vedi letture

Protagonista della promozione in Serie A con 29 presenze, condite da due reti e tre assist, Emanuele Cicerelli è destinato a non continuare la sua avventura con la maglia della Salernitana. L’esterno destro classe ‘94 infatti a fine stagione tornerà alla Lazio, proprietaria del cartellino, che poi lo girerà probabilmente in Serie B dove non mancano le pretendenti. Cicerelli, come riferito da Tuttosalernitana.com, sarebbe infatti finito nel mirino di Parma e Reggina.