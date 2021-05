Salernitana in Serie A! Scatta l’obbligo di riscatto per Kupisz e Schiavone dal Bari

Se per Gennaro Tutino bisognerà ancora attendere, per altri due giocatori la conquista della Serie A con la maglia della Salernitana farà scattare l’obbligo di riscatto. Si tratta dei centrocampisti Tomasz Kupisz e Andrea Schiavone che in questa stagione sono scesi in campo rispettivamente 28 e 31 volte. I due giocatori erano arrivati in prestito dal Bari e, come rivela Radio Selene, ora diventeranno a tutti gli effetti due calciatori della Salernitana.