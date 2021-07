Samp, D'Aversa: "Mi piacerebbe lavorare con Faggiano e Osti. Deciderà il presidente"

Dopo la conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa ha parlato a Sky Sport, iniziando da Damsgaard: "Già prima dell'Europeo avevo detto al presidente e al direttore Osti che in questo giocatore ci sono qualità enormi. Speravo facesse meno bene all'Europeo perché vorrei lavorarci per un anno e farlo giocare con continuità. Sarebbe buono anche per lui restare anche in vista di una cessione futura. Possibile arrivo di Faggiano? Decide il presidente. Ho conosciuto Osti e mi ha dimostrato una grande professionalità. Non avevo dubbi, in un club importante come la Samp. Con Faggiano abbiamo fatto cose importanti in passato, sarei felice di lavorare con lui e Osti, anche perché loro si conoscono da tanto tempo".