Samp, Ranieri: "Vogliamo migliorare, ma parlare di Europa è prendere in giro i tifosi"

Battuta dalla Lazio all'Olimpico dopo aver messo in difficoltà i biancocelesti, la Sampdoria continua a chiedersi quale sia la sua dimensione in questo campionato. In conferenza stampa, Claudio Ranieri risponde così a chi gli chiede se ci siano effettivamente 13 punti di differenza con i biancocelesti: "In prima battuta ti direi di no. La Lazio ha avuto qualche difficoltà iniziale, ma ora è tornata a volare. L'obiettivo? Stiamo facendo un ottimo campionato, firmo per finire nella parte sinistra della classifica. Se possiamo migliorare ben venga, ma parlare di Europa è come prendere in giro i tifosi".

