Sampdoria, Augello: "Sono milanista. A San Siro tanti amici sarebbero venuti a tifarmi contro"

Tommaso Augello è una delle belle rivelazioni della Sampdoria in questa stagione e ha parlato del suo feeling col club a Tuttosport: "Il rinnovo lo abbiamo voluto sia io che la società. Sono contento, al futuro non penso ma solo al presente. L'importante è fare bene con questa maglia". La Nazionale? "In questo momento non ci penso ma è un sogno che piano piano può diventare sempre più vicino". Ranieri è stato importante: "Non avevo mai messo piede in A, Ranieri ha avuto coraggio con me. Lo devo solo ringraziare". Infine una battuta sul Milan: "Sono ancora tifoso milanista e ora sto rivedendo un Milan forte anche in termini societari. Non avrei mai immaginato di arrivare a giocare a San Siro, peccato che non ci possa essere pubblico perché tanti amici sarebbero venuti a vedermi e magari anche a tifarmi contro".