Sampdoria, Ferrero: "Amo Ranieri e Quagliarella ma per i rinnovi c'è tempo"

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport di due casi importanti in casa blucerchiata ripartendo dal rinnovo di Ranieri: "Per me è una persona speciale, importante, ma per parlare di rinnovo c'è tempo". Poi rispondendo a una domanda sul rinnovo di Quagliarella: "È uguale a Ranieri, lo amo, ma dobbiamo aspettare".