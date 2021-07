Sampdoria, Ferrero: "Keita? Mi aveva dato la sua parola, non l'ha mantenuta"

vedi letture

Intervenuto durante un incontro con la carta stampata, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero parla così di Keita Balde: "L’ho pregato di tornare. Mi aveva dato la sua parola e non l’ha mantenuta. Guadagna tanto, non potevamo permettercelo. Con la mia gestione, ricordatevelo, è stato raddoppiato il monte ingaggi, altrimenti giocatori come Correa non sarebbero mai venuti". Lo riporta La Gazzetta dello Sport.