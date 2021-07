Sampdoria, Ferrero vuole scatenare un'asta per Damsgaard: piace anche al Barcellona

Ferrero è pronto a scatenare un'asta per Mikkel Damsgaard, giocatore che il presidente pubblicamente ha dichiarato di voler vendere a non meno di 30 milioni di euro. Il Milan potrebbe provare ad abbassare il prezzo inserendo giocatori come Hauge, Pobega o Conti, ma il danese ha anche estimatori in Premier e Bundes. Addirittura, secondo Tuttosport, complice le ultime buone prove all'Europeo, anche il Barcellona lo avrebbe inserito tra i propri obiettivi.