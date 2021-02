Sampdoria, Keita Balde: "Partita dura ma l'importante erano i tre punti. Abbiamo qualità"

Tre reti in quattro gare per Keita Balde. L'attaccante della Sampdoria, a segno anche nel successo per 2-1 contro la Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società: "Partita dura, tosta. L’importante però erano i tre punti e ce l’abbiamo fatta. Adesso dobbiamo prepararci per la partita di sabato, che è importante come lo era questa. Come sto? Io provo sempre a dare il massimo. Bisogna aiutare la squadra, con gol, assist e in ogni modo. Serve provare a fare la differenza per ottenere i punti. Come dice il mister, piedi per terra. Dobbiamo essere pronti quando veniamo chiamati in causa, perché abbiamo qualità. Ognuno deve fare il suo sia che parta dall’inizio che dalla panchina. I tifosi? Gli mando un forte abbraccio, spero che presto li possa vedere qui sugli spalti".