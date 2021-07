Sampdoria, Murillo ritorna dal Celta Vigo: il difensore colombiano piace al Galatasaray

Sirene dalla Turchia per Jeison Murillo. Il difensore colombiano, arrivato alla Sampdoria nel 2019 per una cifra di 12 milioni di euro, è rientrato dal prestito al Celta Vigo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il calciatore sarebbe seguito dal Galatasaray oltre ad avere un buon mercato in Spagna.