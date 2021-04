Sampdoria-Napoli 0-2, le pagelle: Osimhen lotta e segna, Audero prende (quasi) tutto

vedi letture

SAMPDORIA-NAPOLI 0-2

SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)

Audero 6,5 - Vede arrivare giocatori azzurri da tutte le parti. Incolpevole sulle reti di Fabian Ruiz e Osimhen, riesce a chiudere lo specchio della porta su Zielinski all’inizio della seconda frazione di gara. Provvidenziale la parata di istinto su Insigne dopo la respinta su Fabian Ruiz.

Bereszynski 5,5 - Inizia benino contenendo di più Insigne ma lo scarso appoggio di Candreva dalla sua parte lo fa andare in apnea ogni volta che gli azzurri premono sull’acceleratore.

Yoshida 5 - Non è al top della condizione. L’attacco del Napoli lo mette sotto costante pressione specie quando accelerano. Poco reattivo sulla respinta di Audero, lascia Insigne libero di calciare ma il suo portiere lo salva. Battuto in velocità da Osimhen sul gol del 2-0.

Colley 6 - Ci mette il fisico per duellare con la rapidità di Osimhen. Segue il suo diretto marcatore nell’azione che porta al primo gol del Napoli.

Augello 5,5 - Dalla sua parte il Napoli scende con costanza. Ci capisce ben poco sia con Politano che con Di Lorenzo quando si sovrappone. Nella fase offensiva fa vedere qualche spunto nella ripresa.

Candreva 5 - Sbaglia gli appoggi per i compagni e dà scarsa protezione a Bereszynski. Si vede solo per un calcio di punizione dal limite dell’area che termina sopra la traversa.

Thorsby 5,5 - Il contributo a voglia e determinazione è sempre lo stesso ma il tasso tecnico decisamente superiore del centrocampo del Napoli lo mette in difficoltà. Segnerebbe il pareggio ma il VAR gli nega la gioia del gol.

Jankto 5 - Costretto a fare di necessità virtù, viene schierato regista visite le assenze di Ekdal e Adrien Silva ma non è il suo ruolo e si vede. In ritardo sugli avversari quando il Napoli spinge e impreciso nell’impostazione (Dall’85’ Leris sv).

Damsgaard 6 - Fa vedere delle buone giocate palla al piede nonostante la difesa del Napoli rieda a prendergli le misure. Dà tutto e non si risparmia (Dall’85’ Verre sv).

Gabbiadini 6 - Cerca il duetto con Quagliarella nello stretto ma non riesce ad arrivare alla conclusione verso la porta difesa da Ospina. Nella ripresa potrebbe far meglio su invito al bacio di Damsgaard, impegna poi Ospina con una buona conclusione.

Quagliarella 5,5 - Ex di giornata, combatte con la difesa partenopea. Un guizzo nella ripresa con un diagonale parato da Ospina (Dal 66’ Keita Balde 5 - Fa vedere qualche guizzo in avanti ma perde il pallone da cui nasce il raddoppio di Osimhen).

Claudio Ranieri 5 - La scelta di mettere Jankto per sopperire le assenze in mezzo al campo di Adrien Silva e Ekdal non lo ripaga. Passo indietro della sua Samp dopo l’ottima prestazione di San Siro.

NAPOLI

Ospina 6,5 - Nel primo tempo non arrivano palloni pericolosi. Nella ripresa annulla due conclusioni, una a Gabbiadini e una a Quagliarella. Nel finale stringe i denti nonostante il problema muscolare.

Di Lorenzo 6 - Non vuole correre rischi soprattutto con la Samp in attacco. Si rifugia in angolo, spinge soltanto quando è necessario. Da evidenziare un paio di sovrapposizioni interessanti.

Manolas 5,5 - Troppe disattenzioni. Al 25’ combina un pasticcio regalando il pallone a Gabbiadini, sull’azione successiva stende l’attacante blucerchiato dal limite. Poco attento, deve restare in partita.

Koulibaly 6,5 - Brillante e reattivo rispetto al collega di reparto, quando scarica il pallone prova anche la sortita offensiva. Non concede nulla, chiude bene anche sui palloni alti.

Mario Rui 6 - Dalle sue parti la Samp attacca con costanza, ma chiude ogni spazio. Non spinge parecchio, ma la prudenza paga.

Ruiz 7,5 - La sua gara non inizia nel migliore dei modi: tre passaggi, tre errori. Il gol però lo trasforma: da quel momento in poi il centrocampo della Samp va in apnea sulle accelerazioni del numero 8. (Dal 90’ Bakayoko s.v.).

Demme 6,5 - Fa sicuramente maggior movimento tra le linee, recupera e aggancia diversi palloni. Prova a buttarsi nello spazio, cala soltanto nel finale.

Politano 6 - Il primo pallone pericoloso del match porta la sua firma, Zielinski però non trova lo specchio per questione di centimetri. Si perde nella ripresa, al termine del primo tempo si divora un gol praticamente fatto. (Dal 74’ Lozano 5,5 - Sbaglia l'approccio al match, prende un giallo che lo costringerà a rimanere fuori nella sfida contro l'Inter).

Zielinski 7 - Tra le linee è uno dei migliori. Confeziona l’assist decisivo per Fabian Ruiz, si inserisce sempre e non sbaglia quasi mai. (Dal 74’ Mertens 6,5 - Non segna per questione di centimetri, da applausi la verticalizzazione per Osimhen).

Insigne 6 - In contropiede e negli spazi diventa imprendibile, ma ormai il movimento a rientrare sta diventando abbastanza prevedibile. Va a sprazzi. (Dal 90’ Elmas s.v.).

Osimhen 7 - Lotta parecchio, soprattutto sulla trequarti. E il lavoro di sacrificio paga a pochi minuti dal termine: scatto nello spazio, quinto gol per il nigeriano.

Gennaro Gattuso 6,5 - È una partita davvero combattuta, ma riesce a gestire una sfida nervosa sotto ogni punto di vista. Bene anche nei cambi, la scelta di lanciare Osimhen dal primo minuto si rivela vincente.